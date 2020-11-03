Россия в Лиге чемпионов: сейчас или никогда

Два очка на троих после шести матчей. Море негативных эмоций у болельщиков, руководителей клубов, самих тренеров и футболистов. Усталость — физическая и, прежде всего, моральная. Таков итог старта российских команд в Лиге чемпионов-2020/21.

При этом не сказать, что наши выглядят чудовищно. Вовсе нет — в общей игре мы мало чем уступали даже «Баварии», «Челси» и дортмундской «Боруссии», не говоря уже о «Брюгге». Но что бросалось в глаза: если у соперников (даже у тех же бельгийцев) в решающих стадиях видна четко расчерченная геометрия, все делалось исключительно грамотно, то у «Зенита», «Краснодара» и «Локо» как раз выверенной конкретики не хватало. На пять сантиметров в сторону пас, мяч, вложенный не в ту ногу, смазанный из-за чуть неверно поставленной стопы удар — мелочи, казалось бы. Но именно они приводили в итоге к обидным поражениям.

Лига чемпионов 2020/2021 Группа A, 3.11.2020, 20:55 Локомотив - Атлетико -

Понятно, что сказывается утомление — ни в одной лиге, находящейся выше РПЛ в рейтинге УЕФА, не было такого мизерного перерыва между сезонами, всего 15 дней. Ясно, что поставить «физику» в таких условиях и с учетом постоянных матчей посередине недели (а ведь есть еще игры сборных), практически невозможно — Дзюба не даст соврать. Но любые отговорки — в пользу бедных. Раз вы так стремились в главный клубный турнир Европы, то нужно соответствовать.

Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 4.11.2020, 20:55 Зенит - Лацио -

Сейчас наступает его экватор — 3-й тур. И пора россиянам выходить из тени. Вы не намного хуже (а в чем-то и лучше) «Атлетико», «Лацио» и «Севильи». Да, все это команды с именами и титулами, но вы же тоже чего-то стоите. Или российские сборники из составов «Локо», «Зенита» и «Краснодара» забыли, за что они получили звания «Заслуженных мастеров спорта»? Что это они, а не испанцы — четвертьфиналисты ЧМ-2018? Что это у них тоже есть опыт успешного противостояния мировым звездам — что на уровне клубов, что в национальной команде? Что, в конце концов, они такие же люди и сделаны из того же теста, что Суарес, Иммобиле и Ракитич — ведь инопланетяне Месси с Роналду выступают в других группах? Конечно, не забыли. Только это знание нужно срочно извлечь из подсознания — сейчас самый подходящий момент.

Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 4.11.2020, 23:00 Севилья - Краснодар -

Многие уже мысленно похоронили надежды, связанные с выходом россиян в плей-офф Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы. Но давайте не будем спешить. Все еще можно изменить. А для этого необходимо брать очки в 3-м туре — и неважно кто именно напротив тебя. Вгрызаться в результат когтями, драться за него в кровь, биться — по-другому в Лиге чемпионов никак. Да, даже это еще не гарантия победы, но тогда хотя бы самих себя не в чем будет упрекнуть. И болельщики такое оценят.