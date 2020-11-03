Россия в Лиге чемпионов: сейчас или никогда
Сегодня и завтра клубы РПЛ проведут матчи 3-го тура Лиги чемпионов. «Локо» примет «Атлетико», «Зенит» — «Лацио», а «Краснодар» встретится в Испании с «Севильей».
Сегодня и завтра клубы РПЛ проведут матчи 3-го тура Лиги чемпионов. «Локо» примет «Атлетико», «Зенит» — «Лацио», а «Краснодар» встретится в Испании с «Севильей».
Два очка на троих после шести матчей. Море негативных эмоций у болельщиков, руководителей клубов, самих тренеров и футболистов. Усталость — физическая и, прежде всего, моральная. Таков итог старта российских команд в Лиге чемпионов-2020/21.
При этом не сказать, что наши выглядят чудовищно. Вовсе нет — в общей игре мы мало чем уступали даже «Баварии», «Челси» и дортмундской «Боруссии», не говоря уже о «Брюгге». Но что бросалось в глаза: если у соперников (даже у тех же бельгийцев) в решающих стадиях видна четко расчерченная геометрия, все делалось исключительно грамотно, то у «Зенита», «Краснодара» и «Локо» как раз выверенной конкретики не хватало. На пять сантиметров в сторону пас, мяч, вложенный не в ту ногу, смазанный
Понятно, что сказывается утомление — ни в одной лиге, находящейся выше РПЛ в рейтинге УЕФА, не было такого мизерного перерыва между сезонами, всего 15 дней. Ясно, что поставить «физику» в таких условиях и с учетом постоянных матчей посередине недели (а ведь есть еще игры сборных), практически невозможно — Дзюба не даст соврать. Но любые отговорки — в пользу бедных. Раз вы так стремились в главный клубный турнир Европы, то нужно соответствовать.
Сейчас наступает его экватор — 3-й тур. И пора россиянам выходить из тени. Вы не намного хуже (а в
Многие уже мысленно похоронили надежды, связанные с выходом россиян в
Вячеслав Короткин