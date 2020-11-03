Готовы биться. «Локомотив» в матче третьего тура ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»

В группе А лидирует германская «Бавария», которая набрала шесть очков. Далее следуют «Атлетико» (3), «Локомотив» (1) и «Зальцбург» (1).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Марко Николича пока свой единственный балл в Лиге чемпионов добыла в стартовом матче в Зальцбурге (2:2). Железнодорожники показали хорошую игру в следующей домашней встрече против действующего победителя турнира — «Баварии», были близки к тому, чтобы даже выиграть, но в итоге уступили со счетом 1:2. При этом «Локомотив» превзошел именитого соперника по ударам в створ — шесть против четырех. «Очень непростая победа, выгрызли ее зубами», — признался после матча главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик.

Локомотив (Москва) Все о команде

В Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) столичный клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице с 21 очком. В последним туре «Локомотив» упустил возможность приблизиться к лидирующей тройке, уступив на выезде «Сочи» (1:2). «Мне надо узнать самому, почему мы были на поле такими спокойными в первом тайме. С “Баварией” делали все, что можно, а потом так не уважать РПЛ. Это то, с чем мне надо разобраться», — заявил после матча Николич.

Атлетико (Мадрид) Все о команде

Главный тренер «Локомотива» на предматчевой пресс-конференции заверил, что его команда сделает все возможное, чтобы набрать очки в предстоящих двух матчах Лиги чемпионов с испанским клубом. «Я уважаю “Атлетико” и [главного тренера] Диего Симеоне, они регулярно доходят до решающих стадий еврокубков, но мы хорошо подготовились, у нас есть свои качества. Матч с “Баварией” подарил много впечатлений, но не принес очков, завтра мы попробуем сделать все, чтобы их набрать. Впереди две игры с “Атлетико”: завтра в Москве и после перерыва в Мадриде, мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков», — сказал сербский специалист.

Верят в свои силы и футболисты «Локомотива». «Уважаем “Атлетико”, но также верим в свои силы. Мы играли с ними много раз, и никогда не было легко. Думаю, предстоящий матч тоже будет сложным, но мы готовы биться, все зависит от нас», — заявил полузащитник красно-зеленых Гжегож Крыховяк.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа A, 3.11.2020, 20:55 Локомотив - Атлетико -

Под крылом самолета

«Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов изрядно досталось в Мюнхене от «Баварии» (0:4). Команда Симеоне была близка к провалу и в домашнем матче против «Зальцбурга». До 52-й минуты гости вели со счетом 2:1, но благодаря дублю Жоау Феликса испанский клуб смог перевернуть игру. Победный мяч португальский нападающий забил на 85-й минуте.

После шести игр в чемпионате Испании соперник «Локомотива» занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. Лидирует «Реал Сосьедад», в активе которого 17 очков, но на два сыгранных матча больше. Мадридцы пропустили всего два мяча — меньше всех в лиге. В последнем туре команда Симеоне выиграла на выезде у «Осасуны» со счетом 3:1 и продлила победную серию на внутренней арене до трех матчей.

Главный тренер мадридцев заявил испанской прессе, что игру соперника он изучит во время длительного перелета в Москву. «Нам предстоит пятичасовой перелет. У нас будет шанс посмотреть их матчи и увидеть то, что мы хотим. Важно, чтобы парни были в наилучшем виде», — отметил Симеоне.

Уже в России, накануне игры с «Локомотивом», аргентинский специалист отметил игру соперника на контратаках. «Локомотив» — упорная команда, в последних 14 матчах у клуба пять поражений, и в тех разница была лишь в один гол. Нужно понимать, что эта команда действительно хочет заработать очки, но мы должны сыграть в свой футбол, добавить им в матче проблем и победить. В первую очередь это команда, которая отлично контратакует, хорошо защищается и знает, что нужно делать на поле, — сказал Симеоне журналистам.

«Атлетико» имеет тотальное превосходство над железнодорожниками в личных встречах. Из пяти матчей российской команде удалось отобрать очки у испанцев только в первом. Это произошло 25 октября 2007 года в групповом этапе Кубка УЕФА, встреча в Москве завершилась вничью со счетом 3:3. Следующие четыре матча мадридцы выиграли с общим счетом 12:1, в прошлом году «Атлетико» дважды обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов с одинаковым счетом 2:0.