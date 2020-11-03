Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
13:48 (мск), источник: ТАСС

Дзюба: За игру «Зенита» в матче ЛЧ против «Лацио» не должно быть стыдно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» должен провести матч третьего тура группы F Лиги чемпионов против итальянского «Лацио» так, чтобы за игру команды не было стыдно. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал капитан петербуржцев Артем Дзюба.

Наверх
Источник: Reuters

«Зенит» примет «Лацио» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 4 ноября. Игра начнется в 20:55 мск. После двух туров «Лацио» лидирует в группе F (4 очка), петербургский клуб занимает последнее, четвертое место (0 очков).

«Самое главное — он должен пройти по сценарию, по которому мы должны победить. У нас есть время подготовиться, я надеюсь, что мы выберем правильную тактику. Главное, чтобы всем нам было не стыдно», — сказал Дзюба.

Форвард добавил, что ему не нравится слышать высказывания о достойных поражениях российских команд. Он считает, что команда должна настроиться на победу.

Капитан команды добавил, что итальянский клуб очень много забивает. «Сегодня-завтра мы разберем подробно “Лацио”. “Лацио” — очень интересная команда, хоть и играет, по-моему, в пять защитников. Очень много забивает», — отметил Дзюба.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Макгрегор сравнил себя с хирургом
«Манчестер Сити» планирует в январе предложить контракт Месси
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Тутберидзе утверждена тренером Медведевой
Чемпионка ОИ попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Лучшая покупка ЦСКА». Уткин об успехе трансфера Зайнутдинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь