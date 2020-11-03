Дзюба: За игру «Зенита» в матче ЛЧ против «Лацио» не должно быть стыдно

«Зенит» примет «Лацио» на «Газпром Арене» в
«Самое главное — он должен пройти по сценарию, по которому мы должны победить. У нас есть время подготовиться, я надеюсь, что мы выберем правильную тактику. Главное, чтобы всем нам было не стыдно», — сказал Дзюба.
Форвард добавил, что ему не нравится слышать высказывания о достойных поражениях российских команд. Он считает, что команда должна настроиться на победу.
Капитан команды добавил, что итальянский клуб очень много забивает. «Сегодня-завтра мы разберем подробно “Лацио”. “Лацио” — очень интересная команда, хоть и играет,