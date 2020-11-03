Семак: Азмун и Дриусси не успеют восстановиться к матчу против «Лацио»

«Зенит» примет «Лацио» на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 4 ноября. Игра начнется в 20:55 мск. После двух туров «Лацио» лидирует в группе F (4 очка), петербургский клуб занимает последнее, четвертое место (0 очков).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов, Дриусси не готов, Малком продолжает лечение, Леон Мусаев также получил повреждение, Дмитрий Чистяков у нас не заявлен на Лигу чемпионов. Это минус пять игроков, которые не могут нам помочь завтра», — сказал Семак.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Я могу сказать только по нашей команде. Артем Дзюба может сыграть, он готов», — отметил тренер.

Лацио (Рим) Все о команде

Семак также добавил, что команда должна сделать все возможное, чтобы добиться победы. «Естественно, всегда стоит вопрос баланса, состава и всех других факторов. Я думаю, что все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол, будем надеяться, что удача будет на нашей стороне», — отметил тренер.