Семак: Азмун и Дриусси не успеют восстановиться к матчу против «Лацио»

«Зенит» примет «Лацио» на «Газпром-Арене» в
«Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов, Дриусси не готов, Малком продолжает лечение, Леон Мусаев также получил повреждение, Дмитрий Чистяков у нас не заявлен на Лигу чемпионов. Это минус пять игроков, которые не могут нам помочь завтра», — сказал Семак.
«Я могу сказать только по нашей команде. Артем Дзюба может сыграть, он готов», — отметил тренер.
Семак также добавил, что команда должна сделать все возможное, чтобы добиться победы. «Естественно, всегда стоит вопрос баланса, состава и всех других факторов. Я думаю, что все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол, будем надеяться, что удача будет на нашей стороне», — отметил тренер.
Тренер «Зенита» также сообщил, что играть в три центральных защитника команда не планирует. «Что касается схемы, которую мы использовали в прошлом сезоне с тремя защитниками, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать. Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного игрока и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но это очень сложно, и ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это очень маловероятно», — резюмировал Семак.