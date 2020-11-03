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13:49 (мск), источник: ТАСС

Семак: Азмун и Дриусси не успеют восстановиться к матчу против «Лацио»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Форварды российского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун и Себастьян Дриусси не смогут принять участие в матче третьего тура группы F Лиги чемпионов против итальянского «Лацио». Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» примет «Лацио» на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 4 ноября. Игра начнется в 20:55 мск. После двух туров «Лацио» лидирует в группе F (4 очка), петербургский клуб занимает последнее, четвертое место (0 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов, Дриусси не готов, Малком продолжает лечение, Леон Мусаев также получил повреждение, Дмитрий Чистяков у нас не заявлен на Лигу чемпионов. Это минус пять игроков, которые не могут нам помочь завтра», — сказал Семак.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Я могу сказать только по нашей команде. Артем Дзюба может сыграть, он готов», — отметил тренер.

Лацио (Рим)

Семак также добавил, что команда должна сделать все возможное, чтобы добиться победы. «Естественно, всегда стоит вопрос баланса, состава и всех других факторов. Я думаю, что все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол, будем надеяться, что удача будет на нашей стороне», — отметил тренер.

Тренер «Зенита» также сообщил, что играть в три центральных защитника команда не планирует. «Что касается схемы, которую мы использовали в прошлом сезоне с тремя защитниками, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать. Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного игрока и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но это очень сложно, и ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это очень маловероятно», — резюмировал Семак.

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