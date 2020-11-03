Ракитич: «Краснодар» — сильный соперник, но мы рассчитываем победить
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Василий
«Севилья» в среду примет «Краснодар» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов, встреча начнется в 23:00 мск.
«Всегда хочется добиться победы, играть лучше. Сейчас мы полностью сфокусированы на противостоянии с “Краснодаром”. Мы знаем, что это сильный соперник, но мы рассчитываем и надеемся завоевать три очка. Мы хорошо подготовились к встрече с “Краснодаром”, — сказал Ракитич на
«Повторюсь, “Краснодар” является хорошей командой, которая показывает хороший футбол, создает больше голевых моментов. Думаю, им в последних матчах не повезло. Тот же результат матча с “Челси” (0:4) может быть обманчивым. Нам придется приложить максимум усилий для того, чтобы добиться победы, — продолжил Ракитич. — Да, в последних матчах мы показывали не лучшие результаты, но мы продолжаем работать, у нас сплоченная команда».