Ракитич: «Краснодар» — сильный соперник, но мы рассчитываем победить

«Севилья» в среду примет «Краснодар» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов, встреча начнется в 23:00 мск.

«Всегда хочется добиться победы, играть лучше. Сейчас мы полностью сфокусированы на противостоянии с “Краснодаром”. Мы знаем, что это сильный соперник, но мы рассчитываем и надеемся завоевать три очка. Мы хорошо подготовились к встрече с “Краснодаром”, — сказал Ракитич на пресс-конференции. — Играть в Лиге чемпионов — огромная ответственность, тем более у себя дома, поэтому мы постараемся добиться максимального результата».