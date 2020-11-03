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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лопетеги отметил высокий уровень «Краснодара»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Футбольный клуб «Краснодар» является командой высокого уровня, заявил главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги.

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Источник: AP 2020

«Севилья» в среду примет «Краснодар» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов, встреча начнется в 23:00 мск.

«Мы прекрасно знаем “Краснодар”, это очень хорошая команда с отличным подбором футболистов, команда хорошо выстроена. Да, в чемпионате России у них есть проблемы, но мы на это не обращаем внимания. Мы знаем, что у них команда высокого уровня, и мы понимаем, что предстоящая игра будет тяжелой. Но мы постараемся добиться победы», — сказал Лопетеги на пресс-конференции.

В четырех последних встречах чемпионата Испании «Севилья» набрала одно очко. «У нас та же команда с хорошими игроками, мы являемся узнаваемым клубом по стилю. Это футбол, состоящий из нюансов… Но мы, естественно, стараемся изменить ситуацию, мы делаем все возможное для этого. Сложно готовить команду для игр, которые проходят раз в три дня, но мы готовимся. Ту же игру с “Челси” (0:0) мы могли выиграть, у нас были моменты. Сейчас мы полностью сосредоточены на встрече с “Краснодаром”, это сложный соперник», — добавил Лопетеги.

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