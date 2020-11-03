Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ может быть отменен

Ранее в украинском клубе сообщили, что команда отправилась на игру без 13 игроков основной команды.

Таким образом, в заявке «Динамо» осталось 13 футболистов из заявочного списка А, среди которых нет ни одного вратаря. По правилам УЕФА, для проведения встречи в команде должны быть доступны не менее 13 игроков из основного заявочного списка, среди которых должен быть хотя бы один вратарь.

Барселона (Барселона) Все о команде

Издание отмечает, что если еще хотя бы один футболист «Динамо» из основного состава не сможет выйти на поле из-за COVID-19, матч точно будет отменен, хотя из-за отсутствия основных вратарей проведение матча уже находится под большим вопросом.