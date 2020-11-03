Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ может быть отменен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» находится под угрозой срыва, сообщает The Sun.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» находится под угрозой срыва, сообщает The Sun.
Ранее в украинском клубе сообщили, что команда отправилась на игру без 13 игроков основной команды.
Таким образом, в заявке «Динамо» осталось 13 футболистов из заявочного списка А, среди которых нет ни одного вратаря. По правилам УЕФА, для проведения встречи в команде должны быть доступны не менее 13 игроков из основного заявочного списка, среди которых должен быть хотя бы один вратарь.
Издание отмечает, что если еще хотя бы один футболист «Динамо» из основного состава не сможет выйти на поле
Встреча в группе G, которая должна пройти в Испании, запланирована на 4 ноября.