Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ может быть отменен

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо» находится под угрозой срыва, сообщает The Sun.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Reuters

Ранее в украинском клубе сообщили, что команда отправилась на игру без 13 игроков основной команды.

Таким образом, в заявке «Динамо» осталось 13 футболистов из заявочного списка А, среди которых нет ни одного вратаря. По правилам УЕФА, для проведения встречи в команде должны быть доступны не менее 13 игроков из основного заявочного списка, среди которых должен быть хотя бы один вратарь.

Барселона (Барселона)

Издание отмечает, что если еще хотя бы один футболист «Динамо» из основного состава не сможет выйти на поле из-за COVID-19, матч точно будет отменен, хотя из-за отсутствия основных вратарей проведение матча уже находится под большим вопросом.

Встреча в группе G, которая должна пройти в Испании, запланирована на 4 ноября.

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
«Манчестер Сити» планирует в январе предложить контракт Месси
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Чемпионка ОИ попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Лучшая покупка ЦСКА». Уткин об успехе трансфера Зайнутдинова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь