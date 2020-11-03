СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Италии Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»

По информации источника, Иммобиле и его партнер по команде полузащитник Лукас Лейва не полетели с командой в Санкт-Петербург, хотя они приняли участие в утренней тренировке во вторник. Corriere dello Sport не исключает, что причиной подобного решения стал запрет на выезд от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее «Лацио» сообщил, что 11 игроков клуба заражены коронавирусом.
Матч «Зенит» — «Лацио» запланирован на 4 ноября, начало — 20:55 мск.
Иммобиле 30 лет, по итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 36 голов в 37 матчах. В текущем сезоне на его счету три мяча после пяти игр.
«Лацио» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка в двух матчах, опережая бельгийский «Брюгге» по дополнительным показателям. «Зенит» замыкает турнирную таблицу квартета, не сумев набрать ни одного очка после двух встреч.