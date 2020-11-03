СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Италии Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»

По информации источника, Иммобиле и его партнер по команде полузащитник Лукас Лейва не полетели с командой в Санкт-Петербург, хотя они приняли участие в утренней тренировке во вторник. Corriere dello Sport не исключает, что причиной подобного решения стал запрет на выезд от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее «Лацио» сообщил, что 11 игроков клуба заражены коронавирусом.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Матч «Зенит» — «Лацио» запланирован на 4 ноября, начало — 20:55 мск.

Лацио (Рим) Все о команде

Иммобиле 30 лет, по итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 36 голов в 37 матчах. В текущем сезоне на его счету три мяча после пяти игр.