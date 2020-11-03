Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
16:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Италии Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»

ТАСС, 3 ноября. Нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле не примет участия в гостевом матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против российского «Зенита». Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Иммобиле и его партнер по команде полузащитник Лукас Лейва не полетели с командой в Санкт-Петербург, хотя они приняли участие в утренней тренировке во вторник. Corriere dello Sport не исключает, что причиной подобного решения стал запрет на выезд от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее «Лацио» сообщил, что 11 игроков клуба заражены коронавирусом.

Зенит (Санкт-Петербург)

Матч «Зенит» — «Лацио» запланирован на 4 ноября, начало — 20:55 мск.

Лацио (Рим)

Иммобиле 30 лет, по итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 36 голов в 37 матчах. В текущем сезоне на его счету три мяча после пяти игр.

«Лацио» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка в двух матчах, опережая бельгийский «Брюгге» по дополнительным показателям. «Зенит» замыкает турнирную таблицу квартета, не сумев набрать ни одного очка после двух встреч.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ на грани срыва
Чемпионка ОИ попозировала в купальнике и взволновала фанатов
Назван наиболее устрашающий боец UFC после ухода Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь