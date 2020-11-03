«Шахтер» — «Боруссия» М: составы команд на матч Лиги чемпионов

Встреча будет проходить в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду войдут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Аллард Линхут.

«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу группы B. Украинский клуб в двух матчах набрал четыре очка. «Боруссия» занимает второе место, набрав два очка. В прошлом туре «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» (0:0), а «Боруссия» не удержала победу в матче с «Реалом» (2:2).