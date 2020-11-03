Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтер» — «Боруссия» М: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча будет проходить в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

«Шахтёр»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Майкон, Соломон, Тайсон.

«Боруссия» М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Й. Хофманн, Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Нойхаус.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду войдут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Аллард Линхут.

«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу группы B. Украинский клуб в двух матчах набрал четыре очка. «Боруссия» занимает второе место, набрав два очка. В прошлом туре «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» (0:0), а «Боруссия» не удержала победу в матче с «Реалом» (2:2).

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Хабиб с трудом стоял на ногах на взвешивании! Видео
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ на грани срыва
«Спартак» готов продать нападающего за 6 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь