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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд

Стали известны составы «Локомотива» и «Атлетико» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

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«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.

Запасные — Савин, Коченков, Лысцов, Жемалетдинов, Эдер, Камано, Сильянов, Иосифов, Черный, Мухин, Лисакович, Рыбчинский.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Ренан Лоди, Льоренте, Сауль Ньигес, Эррера, Корреа, Луис Суарес, Жоау Феликс.

Запасные — Грбич, Мануэль Санчес, Торрейра, Коке, Лемар, Шапонич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Камельо, Санчес, Валера.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

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