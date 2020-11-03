Источник: Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен из-за коронавируса

Это означает, что игра не будет перенесена.

Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.