Источник: Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен из-за коронавируса
Все игроки киевского «Динамо», вылетевшие на матч Лиги чемпионов сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Tribuna.com.
Все игроки киевского «Динамо», вылетевшие на матч Лиги чемпионов сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Tribuna.com.
Это означает, что игра не будет перенесена.
Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен
Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.