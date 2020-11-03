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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен из-за коронавируса

Все игроки киевского «Динамо», вылетевшие на матч Лиги чемпионов сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Tribuna.com.

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Источник: AP 2020

Это означает, что игра не будет перенесена.

Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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