«Лацио» нарушил медиа-протокол УЕФА
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Итальянский футбольный клуб «Лацио» нарушил
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Итальянский футбольный клуб «Лацио» нарушил
«Зенит» в среду сыграет с «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. После двух матчей петербуржцы идут на четвертом месте без набранных очков. У римлян четыре балла, они лидируют в группе.
«Лацио» опоздал на
«Лацио» не будет проводить вечернюю тренировку на стадионе в