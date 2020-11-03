«Лацио» нарушил медиа-протокол УЕФА

«Зенит» в среду сыграет с «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. После двух матчей петербуржцы идут на четвертом месте без набранных очков. У римлян четыре балла, они лидируют в группе.

«Лацио» опоздал на пресс-конференцию, которая должна была начаться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Итальянский клуб заявил началом времени пресс-конференции 20:00 мск. Это самое позднее время начало пресс-конференции. Таким образом, итальянский клуб нарушил медиа-протокол УЕФА, опоздав на пресс-конференцию.