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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» нарушил медиа-протокол УЕФА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Итальянский футбольный клуб «Лацио» нарушил медиа-протокол УЕФА, опоздав на пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в среду сыграет с «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. После двух матчей петербуржцы идут на четвертом месте без набранных очков. У римлян четыре балла, они лидируют в группе.

«Лацио» опоздал на пресс-конференцию, которая должна была начаться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Итальянский клуб заявил началом времени пресс-конференции 20:00 мск. Это самое позднее время начало пресс-конференции. Таким образом, итальянский клуб нарушил медиа-протокол УЕФА, опоздав на пресс-конференцию.

«Лацио» не будет проводить вечернюю тренировку на стадионе в Санкт-Петербурге.

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