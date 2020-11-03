«Зальцбург» отменил ряд мероприятий перед матчем с «Баварией»

«Зальцбург» решил отменить радиотрансляцию, эфир в Facebook, световое шоу перед матчем с «Баварией». Кроме этого, не будет играть музыка после забитых голов, а диктор стадиона не будет делать никаких объявлений кроме авторов голов и замен.

В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).