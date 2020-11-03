Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 23:00 мск.
Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Муриэль, Гомес, Фройлер, Джимсити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата.
«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Уильямс,
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октывян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.