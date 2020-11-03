Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 23:00 мск.

Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных. «Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Муриэль, Гомес, Фройлер, Джимсити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата. «Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Уильямс, Александер-Арнольд, Джонс, Жота, Вейналдум, Мане, Салах.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октывян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.