«Реал» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча будет проходить на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Бензема, Азар.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д’Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Перишич, Мартинес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.
«Реал» занимает последнее место в группе B, набрав одно очко в двух матчах. «Интер» (2) — на 3-м месте.