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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Источник: AFP 2020

Встреча будет проходить на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Бензема, Азар.

«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д’Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Перишич, Мартинес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

«Реал» занимает последнее место в группе B, набрав одно очко в двух матчах. «Интер» (2) — на 3-м месте.

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