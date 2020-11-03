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22:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл дома вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью со счетом 1:1 с испанским «Атлетико» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей мяч забил Хосе Мария Хименес (18).

«Локомотив» и «Атлетико» встретились в шестой раз и во второй раз сыграли вничью. До этого команды разошлись миром на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08 (3:3). Затем для железнодорожников последовали четыре поражения: два в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (0:3; 1:5) и еще два — на групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов (0:2; 0:2).

Российские клубы не могут победить в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда петербургский «Зенит» в пятом туре дома обыграл французский «Лион» (2:0).

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, «Атлетико» идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский «Зальцбург» (1 очко) и германская «Бавария» (6) проведут очную встречу позднее во вторник (начало — 23:00 мск).

В следующем туре «Локомотив» сыграет 25 ноября с «Атлетико» на выезде, «Бавария» в тот же день примет «Зальцбург».

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1:1
Первый тайм: 1:1
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