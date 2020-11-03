«Локомотив» сыграл дома вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей мяч забил Хосе Мария Хименес (18).

«Локомотив» и «Атлетико» встретились в шестой раз и во второй раз сыграли вничью. До этого команды разошлись миром на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08 (3:3). Затем для железнодорожников последовали четыре поражения: два в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (0:3; 1:5) и еще два — на групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов (0:2; 0:2).

Российские клубы не могут победить в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда петербургский «Зенит» в пятом туре дома обыграл французский «Лион» (2:0).

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, «Атлетико» идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский «Зальцбург» (1 очко) и германская «Бавария» (6) проведут очную встречу позднее во вторник (начало — 23:00 мск).