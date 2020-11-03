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3 ноября, источник: Sport24

0:6! Донецкий Шахтер опозорился в Лиге чемпионов

Полная деквалификация.

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После жеребьевки «Шахтер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха выглядели как команды, которые будут сражаться за третье место в группе. При всем уважении к этим клубам, слабо верилось, что они смогут навязать борьбу мадридскому «Реалу» и миланскому «Интеру».

Но на деле:

  • «Шахтер» прибил «Реал» в Мадриде в первом туре, а затем на своем поле сыграл вничью с «Интером».
  • «Боруссия» сыграла вничью с «Интером» в Милане, а затем с «Реалом» дома. Хотя в Менхенгладбахе могла и выиграть: «Реал» сравнял на последних секундах.

В итоге матч между этими командами в Киеве был не за третье место, как предполагалось, а за первое. Неплохо!

Но борьбы не получилось. Немцы уже на восьмой минуте открыли счет. А спустя 18 минут на табло горели уже 0:3 не в пользу украинского клуба. После первого тайма счет был 0:4.

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После перерыва избиение продолжилось. Футболисты «Шахтера», кажется, бросили играть — ноль ударов в створ за вторые 45 минут и всего один такой удар за весь матч. А «Боруссия» продолжила забивать. Сначала Штиндль сделал счет неприличным, а за десять минут до конца матча Плеа оформил хет-трик и отправил на табло цифры 0:6. Гейм, сет и матч.

  • «Боруссия» в этом матче забила на один гол больше, чем за весь групповой этап Лиги чемпионов-2016/17.
  • «Боруссия» набрала 5 очков и поднялась на первое место в группе. «Шахтер» пока второй, но уже через пару часов может пропустить вперед «Интер».
  • В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» и «Боруссия» снова сыграют между собой. Но уже в Менхенгладбахе.
Во время загрузки произошла ошибка.
Шахтер Д
0:6
Первый тайм: 0:4
Боруссия М
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