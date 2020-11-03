0:6! Донецкий Шахтер опозорился в Лиге чемпионов

После жеребьевки «Шахтер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха выглядели как команды, которые будут сражаться за третье место в группе. При всем уважении к этим клубам, слабо верилось, что они смогут навязать борьбу мадридскому «Реалу» и миланскому «Интеру».

Но на деле:

«Шахтер» прибил «Реал» в Мадриде в первом туре, а затем на своем поле сыграл вничью с «Интером».

«Боруссия» сыграла вничью с «Интером» в Милане, а затем с «Реалом» дома. Хотя в Менхенгладбахе могла и выиграть: «Реал» сравнял на последних секундах.

В итоге матч между этими командами в Киеве был не за третье место, как предполагалось, а за первое. Неплохо!

Но борьбы не получилось. Немцы уже на восьмой минуте открыли счет. А спустя 18 минут на табло горели уже 0:3 не в пользу украинского клуба. После первого тайма счет был 0:4.

После перерыва избиение продолжилось. Футболисты «Шахтера», кажется, бросили играть — ноль ударов в створ за вторые 45 минут и всего один такой удар за весь матч. А «Боруссия» продолжила забивать. Сначала Штиндль сделал счет неприличным, а за десять минут до конца матча Плеа оформил хет-трик и отправил на табло цифры 0:6. Гейм, сет и матч.