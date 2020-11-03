0:6! Донецкий Шахтер опозорился в Лиге чемпионов
Полная деквалификация.
Полная деквалификация.
После жеребьевки «Шахтер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха выглядели как команды, которые будут сражаться за третье место в группе. При всем уважении к этим клубам, слабо верилось, что они смогут навязать борьбу мадридскому «Реалу» и миланскому «Интеру».
Но на деле:
В итоге матч между этими командами в Киеве был не за третье место, как предполагалось, а за первое. Неплохо!
Но борьбы не получилось. Немцы уже на восьмой минуте открыли счет. А спустя 18 минут на табло горели уже 0:3 не в пользу украинского клуба. После первого тайма счет был 0:4.
После перерыва избиение продолжилось. Футболисты «Шахтера», кажется, бросили играть — ноль ударов в створ за вторые 45 минут и всего один такой удар за весь матч. А «Боруссия» продолжила забивать. Сначала Штиндль сделал счет неприличным, а за десять минут до конца матча Плеа оформил