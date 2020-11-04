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00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Николич: «Локомотив» играл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» играли хуже, чем туром ранее с мюнхенской «Баварией», считает главный тренер железнодорожников Марко Николич.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» во вторник дома сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 в рамках третьего тура группового этапа. Во втором туре москвичи проиграли на своем поле «Баварии» со счетом 1:2.

«Сложная игра. Команда билась очень хорошо, эмоциональный матч, но если с “Баварией” мы играли суперхорошо, но добились нуля очков, то сегодня не так хорошо играли, как неделю назад, но заработали очко. Хочу поблагодарить команду, болельщиков, и мы продолжаем работать. А работать есть над чем», — сказал Николич на пресс-конференции.

«Было очевидно, что “Атлетико” был очень мотивирован, они приехали брать три очка, это было видно, как они поставили игру. Поэтому матч был очень сложным. Хочу поздравить свою команду с очком», — добавил тренер.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
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