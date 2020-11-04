Николич: «Локомотив» играл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией»

«Локомотив» во вторник дома сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 в рамках третьего тура группового этапа. Во втором туре москвичи проиграли на своем поле «Баварии» со счетом 1:2.

«Сложная игра. Команда билась очень хорошо, эмоциональный матч, но если с “Баварией” мы играли суперхорошо, но добились нуля очков, то сегодня не так хорошо играли, как неделю назад, но заработали очко. Хочу поблагодарить команду, болельщиков, и мы продолжаем работать. А работать есть над чем», — сказал Николич на пресс-конференции.