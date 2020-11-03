Николич обещал качество — Симеоне оценил

Перед стартом Лиги чемпионов Марко Николич обещал, что «Локомотив» будет показывать качество в каждом матче. Если в РПЛ получается не всегда (вспомним хотя бы последнюю встречу в Сочи), то в главном клубном турнире Европы в первых двух турах слова с делом не расходились — ничья в Зальцбурге и вполне приличная игра с «Баварией».

Во вторник в Черкизово ожидал экзаменатор не многим проще мюнхенцев — команда Диего Симеоне с Луисом Суаресом, Облаком, Саулем, Жоау Феликсом, купленным за впечатляющие 127 миллионов евро, и другими звездами. Лидер чемпионата Испании-2020/21 по потерянным очкам. Как тут получится с качеством?

Шоу ведь должно продолжаться. Как в композиции, которую играл маленький оркестр под стенами стадиона за полчаса до стартового свистка.

«Атлетико» в последние годы постоянно достается «Локомотиву» при жеребьевках, и до этого в четырех встречах команда Симеоне катком переезжала Юрия Семина и Ко. Разница в два мяча — это максимум, на который сподобились москвичи.

Сейчас же все начиналось неплохо. В дебюте Зе Луиш после штрафного пробил головой из выгодной позиции. И пусть в ворота не попал, но намерения хозяева обозначили.

Симеоне, правда, тоже изучает соперника. На чем в первом тайме «Бавария» постоянно ловила «Локомотив» неделю назад? На том, что Рыбус не слишком плотно встречает соперников. Отсюда пришел первый гол немцев, по этому же флангу прошли и три атаки мадридцев в дебюте с участием Триппьера. Но — отбились.

Важно, что красно-зеленые вновь были максимально сконцентрированы, нацелены на агрессивный отбор и быструю контратаку.

Особенно старался Крыховяк. Начало сезона у поляка откровенно не задалось, но постепенно он все больше и больше напоминает себя прежнего. А Лига чемпионов, судя по всему, для Гжегожа — дополнительная мотивация. Подсказывал партнерам и рычал хавбек раз в пять больше обычного.

Тем обиднее гол «Атлетико» — пришел практически из ниоткуда. Простой навес Эрреры, удар головой Хименеса в ближний угол с довольно дальней дистанции — метров с 11. Но Гильерме не выручил со вторым голом «Баварии», не справился и теперь. 0:1.

С немцами ответа мы ждали до второго тайма, теперь же счет хозяевам удалось сравнять почти сразу. Уже через пять минут Смолов прострелил в штрафную, где мяч попал в руку Эррере. Для констатации этого факта рефери из Франции Бенуа Бастьен обратился к видеопросмотру. Компанию в этом судье решил составить Луис Суарес. Возможно, уругваец даже делился при этом своим видением ситуации. В любом случае, это — желтая карточка.

А Антон Миранчук не дрогнул в ответственный момент — пенальти реализовал сверхуверенно. 1:1.

До конца тайма «Атлетико» давил. Но создал ли хоть один голевой момент? Пожалуй, пару раз в штрафной хозяев возникало напряжение, а Корреа попал в перекладину издалека. Но до стопроцентных возможностей дело не доходило.

Да, «Локомотив» оборонялся, однако делал это весьма качественно. И всякий раз старался разжаться в контратаке. Испанцы действовали в отборе резко, умело, накрывая большинство попыток москвичей. Но камень в сторону железнодорожников кидать не хотелось — из своих футбольных возможностей они выжимали максимум.

Болельщиков же даже такое волнующее зрелище не заставило забыть о распрях с руководителем. Когда казалось, что самое время поддержать парней на поле, с трибун вновь и вновь неслось «Увольняй Кикнадзе из клуба». Хоть голу Миранчука порадовались…

После перерыва дело пошло сложнее. Испанцы поднажали, оборона железнодорожников все больше и больше стала вжиматься в свою площадь.

На 53-й минуте Луис Суарес обязан был выводить «Атлетико» вперед, однако после идеальной передачи Жоау Феликса на дальней штанге пробил не в ворота, а параллельно ним. А вскоре Гильерме показал, за что он долгие годы номер один в одном из ведущих российских клубов — вытащил из «девятки» сложнейший удар Жоау Феликса.

С каждой минутой «Локомотиву» становилось все труднее. Хотелось, чтобы мяч хоть немного подержался у москвичей, чтобы защитники получили передышку, но командный прессинг соперника такой роскоши хозяевам не предоставлял.

Жоау Феликс опасно бил из пределов штрафной. Коке мощно зарядил в перекладину.

Что делать? Освежить команду заменой. Жемалетдинов первый же мяч потерял, но как раз после его выхода красно-зеленые наконец на минуту переместили игру на половину гостей. А чуть позже Зе Луиш вообще едва не убежал один на один — защитник с огромным трудом настиг форварда.

Если в матче с «Баварией» скептики отмечали, что немцы победили, даже не вспотев, то по поводу «Атлетико» вряд ли кто-то скажет бы подобное. «Матрасники» явно действовали на своем максимуме. Поражение 0:4 в первом туре от «Баварии» вынуждало испанцев включать полные обороты.

Тем не менее, «Локо» к концовке удалось немного отодвинуть события от своих ворот в центр поля. И довольно уверенно довести дело до ничьей.