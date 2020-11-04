Симеоне: Вратарь «Локомотива» Гилерме показал игру высокого уровня

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 во встрече третьего тура Лиги чемпионов, прошедшей во вторник в Москве. Хозяева сравняли счет с пенальти усилиями Антона Миранчука. Одиннадцатиметровый удар был назначен после привлечения системы видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой рефери разглядел игру рукой в штрафной у игрока «Атлетико».

«Я сам не видел повтор, но пенальти, скорее всего, был, ведь VAR подтвердила игру рукой. Вообще это была очень хорошая игра, мы играли в тот футбол, в который хотели — хорошо взаимодействовали в центре, хорошо использовали фланги. Но вратарь “Локомотива” сыграл на высоком уровне, он сделал прекрасные сэйвы. Жаль, что мы не смогли забить еще один гол», — сказал Симеоне на пресс-конференции.