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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симеоне: Вратарь «Локомотива» Гилерме показал игру высокого уровня

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Вратарь московского «Локомотива» Гилерме продемонстрировал футбол высокого уровня в матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», заявил главный тренер испанской команды Диего Симеоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 во встрече третьего тура Лиги чемпионов, прошедшей во вторник в Москве. Хозяева сравняли счет с пенальти усилиями Антона Миранчука. Одиннадцатиметровый удар был назначен после привлечения системы видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой рефери разглядел игру рукой в штрафной у игрока «Атлетико».

«Я сам не видел повтор, но пенальти, скорее всего, был, ведь VAR подтвердила игру рукой. Вообще это была очень хорошая игра, мы играли в тот футбол, в который хотели — хорошо взаимодействовали в центре, хорошо использовали фланги. Но вратарь “Локомотива” сыграл на высоком уровне, он сделал прекрасные сэйвы. Жаль, что мы не смогли забить еще один гол», — сказал Симеоне на пресс-конференции.

Специалист не стал выделять кого-то из полевых футболистов российского клуба. «Было бы несправедливо отметить кого-то отдельно из игроков “Локомотива”, потому что в обороне команда целиком сыграла хорошо и приложила все усилия, чтобы заработать очко», — добавил Симеоне.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
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