Каштру — о 0:6 от «Боруссии» М: «Шахтер» провел ужасный матч. Такой результат — унижение для нас
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в домашнем матче Лиги чемпионов.
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в домашнем матче Лиги чемпионов.
Это поражение стало крупнейшим для горняков в домашних еврокубковых матчах.
«Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему
Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что