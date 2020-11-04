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00:40 (мск), источник: Sport24

Каштру — о 0:6 от «Боруссии» М: «Шахтер» провел ужасный матч. Такой результат — унижение для нас

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в домашнем матче Лиги чемпионов.

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Это поражение стало крупнейшим для горняков в домашних еврокубковых матчах.

«Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат — это унижение для нас. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить, — цитирует Каштру Tribuna.ua.

Шахтер Д
0:6
Первый тайм: 0:4
Боруссия М
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