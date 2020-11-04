«Аталанта» с просидевшим в запасе Миранчуком разгромно проиграла «Ливерпулю»

Встреча прошла во вторник, 4 ноября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Диогу Жота. Еще по мячу забили Садио Мане и Мохамед Салах. У хозяев весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.