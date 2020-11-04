«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург», забив четыре мяча за 15 минут

В матче 3-го тура группового этапа мюнхенцы в гостях победили «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, закончилась со счётом 6:2.

Уже на 4-й минуте Мергим Бериша вывел хозяев вперёд. Но в середине первого тайма гости заработали пенальти, который реализовал Роберт Левандовски. Перед самым перерывом Томас Мюллер заставил ошибиться Расмуса Кристенсена. Форвард «Баварии» с острого угла пробил прямо в голову защитнику соперника, от которой мяч и влетел в ворота.

В середине второго тайма Масая Окугава сравнял счёт, но концовка осталась за «Баварией».

На 79-й минуте Жером Боатенг после углового точно пробил головой. Далее Лерой Зане классно разобрался в чужой штрафной с опекуном и пробил в дальнюю девятку. Ещё один мяч в концовке забил Левандовски, оформивший дубль, а точку в матче поставил Лукас Эрнандес.