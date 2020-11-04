«Аякс» стал 6-м клубом в истории, забившим 700 голов в еврокубках
Во вторник, 3 ноября, Аякс выиграл у Мидтьюлланда со счетом 2:1 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голам Антони и Душана Тадича.
Во вторник, 3 ноября, Аякс выиграл у Мидтьюлланда со счетом 2:1 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голам Антони и Душана Тадича.
В этом матче «Аякс» добрался до отметки в 700 голов за всю историю выступлений в еврокубках.
Ранее подобное удавалось лишь пяти командам: «Реалу» (1158), «Барселоне» (1127), «Баварии» (982), «Ювентусу» (814) и «Ливерпулю» (718).