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01:34 (мск), источник: Sport24

«Аякс» стал 6-м клубом в истории, забившим 700 голов в еврокубках

Во вторник, 3 ноября, Аякс выиграл у Мидтьюлланда со счетом 2:1 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голам Антони и Душана Тадича.

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В этом матче «Аякс» добрался до отметки в 700 голов за всю историю выступлений в еврокубках.

Ранее подобное удавалось лишь пяти командам: «Реалу» (1158), «Барселоне» (1127), «Баварии» (982), «Ювентусу» (814) и «Ливерпулю» (718).

Мидтьюлланн
1:2
Первый тайм: 1:2
Аякс
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