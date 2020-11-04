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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера. В этом — главный шанс против «Лацио»

Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Эта еврокубковая осень пока получается мрачной для России. После двух первых туров групповых турниров ЛЧ и ЛЕ — ни одной победы.

Но у «Локомотива» есть в активе гостевая ничья с «Зальцбургом», получивший в целом позитивные отзывы матч с «Баварией» и, в общем, пока вполне рабочие шансы на третье место, занять которое и было объективной целью с самого начала.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Краснодар» тоже успел набрать очки, выстояв в гостях против «Ренна». Да и вообще, «быки» — наш единственный клуб, который в этом сезоне выигрывал в Европе, дважды превзойдя ПАОК. Как бы ни закончилась эта кампания, южан все равно ругать сильно не станут — отношение людей к «Краснодару» еще надолго останется вполне лояльным.

ЦСКА пока не побеждает, но критической турнирную ситуацию для армейцев никак не назовешь — все в их руках. А, главное, у красно-синих есть поставленная атакующая игра, которая рано или поздно конвертируется в результат и в ЛЕ. Да, загребское «Динамо» дома не дожали, но, по крайней мере, смотреть на это было приятно.

«Зенит» же под огнем критики, и не сказать, что она незаслуженна. На мой взгляд, капитан питерцев Артем Дзюба немного преувеличил, когда на предматчевой пресс-конференции сказал про раскачивание лодки. У самого богатого, статусного, амбициозного российского клуба в этой Лиге чемпионов пока нет очков. Но, что еще хуже — футбол сине-бело-голубых полностью соответствует результатам. Ни о каком невезении говорить не приходится.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 4.11.2020, 20:55

Зенит-Лацио-

А ведь еще месяц назад, после жеребьевки, ожидания публики были вполне радужными. Но к первому матчу с «Лацио» общее настроение полностью сменилось. Хотя изначально отношение к римлянам оказалось даже снисходительным. Сейчас же ситуация такова, что поражение поставит крест не только на шансах питерцев на 1/8 финала, но и просто на евровесну, пусть и в Лиге Европы.

Но причитать или злорадствовать рано. То, что отступать некуда, прекрасно знают и в самом «Зените». Ситуация, когда ты приперт к стенке, должна мобилизовать команду. Бояться и нервничать уже поздно, позади Санкт-Петербург. Создать себе трудности, а потом пытаться героически их преодолеть — давняя русская народная забава, и в футболе ее любят не меньше, чем в остальных сферах. Достаточно вспомнить отбор на ЧЕ-2000, завершившийся драмой с Украиной в «Лужниках». Футболистом с подобным культурным кодом в составе нашего чемпиона хватает — и они должны поймать эту волну.

Питерцам пора вспомнить, что они — «Зенит». Который вообще-то привык действовать с позиции силы и доминировать. Но и с «Брюгге», и особенно в Дортмунде почему-то включался комплекс европейского аутсайдера. Такое ощущение, что этим вирусом не заразился только Ловрен. Но насколько еще у хорвата хватит ливерпульского иммунитета? Шанс против «Лацио» появится только в том случае, если этот комплекс удастся побороть — хотя бы на один вечер.

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Помочь в этом должны трибуны. В нынешних условиях поддержка зрителей — важный фактор, не нужно им пренебрегать. Римляне такого удовольствия в Италии лишены.

Наконец, «Зенит» опытнее в плане выступлений в Лиге чемпионов — и он не только негативный. Тот же Дзюба знает, что такое одерживать пять побед в группе и выходить в плей-офф. То же относится и к Ракицкому. Ловрен вообще выигрывал Лигу чемпионов. Это способно помочь питерцам.

Все вышеперечисленные факторы — ментальные. Но недооценивать их тоже не стоит — порой такие вещи куда важнее чисто игровых моментов, особенно когда силы примерно равны. В головах в среду решится очень многое.

У «Зенита» точно есть шанс. Нужно им воспользоваться.

Дмитрий Гирин

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