«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера. В этом — главный шанс против «Лацио»
Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.
Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.
Эта еврокубковая осень пока получается мрачной для России. После двух первых туров групповых турниров ЛЧ и ЛЕ — ни одной победы.
Но у «Локомотива» есть в активе гостевая ничья с «Зальцбургом», получивший в целом позитивные отзывы матч с «Баварией» и, в общем, пока вполне рабочие шансы на третье место, занять которое и было объективной целью с самого начала.
«Краснодар» тоже успел набрать очки, выстояв в гостях против «Ренна». Да и вообще, «быки» — наш единственный клуб, который в этом сезоне выигрывал в Европе, дважды превзойдя ПАОК. Как бы ни закончилась эта кампания, южан все равно ругать сильно не станут — отношение людей к «Краснодару» еще надолго останется вполне лояльным.
ЦСКА пока не побеждает, но критической турнирную ситуацию для армейцев никак не назовешь — все в их руках. А, главное, у
«Зенит» же под огнем критики, и не сказать, что она незаслуженна. На мой взгляд, капитан питерцев Артем Дзюба немного преувеличил, когда на предматчевой
А ведь еще месяц назад, после жеребьевки, ожидания публики были вполне радужными. Но к первому матчу с «Лацио» общее настроение полностью сменилось. Хотя изначально отношение к римлянам оказалось даже снисходительным. Сейчас же ситуация такова, что поражение поставит крест не только на шансах питерцев на 1/8 финала, но и просто на евровесну, пусть и в Лиге Европы.
Но причитать или злорадствовать рано. То, что отступать некуда, прекрасно знают и в самом «Зените». Ситуация, когда ты приперт к стенке, должна мобилизовать команду. Бояться и нервничать уже поздно, позади
Питерцам пора вспомнить, что они — «Зенит». Который
Помочь в этом должны трибуны. В нынешних условиях поддержка зрителей — важный фактор, не нужно им пренебрегать. Римляне такого удовольствия в Италии лишены.
Наконец, «Зенит» опытнее в плане выступлений в Лиге чемпионов — и он не только негативный. Тот же Дзюба знает, что такое одерживать пять побед в группе и выходить в
Все вышеперечисленные факторы — ментальные. Но недооценивать их тоже не стоит — порой такие вещи куда важнее чисто игровых моментов, особенно когда силы примерно равны. В головах в среду решится очень многое.
У «Зенита» точно есть шанс. Нужно им воспользоваться.
Дмитрий Гирин