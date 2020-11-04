«Краснодар» vs «Севилья». Испанцы в три раза дороже, но шансы есть

Стоимость составов

«Краснодар» — третий в РПЛ по суммарной стоимости состава после «Зенита» и ЦСКА. Самые дорогие футболисты «быков» — голкипер Матвей Сафонов, центральный хавбек Тонни Вилена, а также вингер Вандерсон. Все они стоят по 11 миллионов евро.

Состав «Севильи» в три раза дороже. Красно-белые занимают четвертое место в Испании по общей стоимости футболистов. Впереди с большим отрывом — «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Самые дорогие игроки «Севильи» — вингер Лукас Окампос и центральный защитник Диегу Карлос. Каждый оценивается в 50 миллионов евро. Еще один дорогостоящий футболист — центральный защитник Жюль Кунде. Его стоимость — 40 миллионов евро.

Тренер

54-летний Хулен Лопетеги — пожалуй, главный неудачник 2018 года. Во-первых, его уволили из сборной Испании прямо перед чемпионатом мира в России. Причина — секретная договоренность с «Реалом» о назначении на пост главного тренера. Лопетеги возглавил мадридский клуб в июне, но уже в октябре был отправлен в отставку. Президент «сливочных» Флорентино Перес не простил специалисту разгрома от «Барселоны» в класико со счетом 1:5.

Впрочем, Лопетеги недолго страдал от отсутствия работы. Летом 2019 года он подписал трехлетний контракт с «Севильей». Получилось максимально удачно. Во-первых, красно-белые стали победителями Лиги Европы. Во-вторых, заняли четвертое место в ла лиге, уступив третью строчку «Атлетико» только по дополнительным показателям.

Тактика

«Севилья» — это про атаку и агрессию. В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в ла лиге по владению мячом (57,7%) и ударам за матч (13,2). А еще — второе по интенсивности прессинга (7,40 PPDA). Базовая схема — 4−3−3. Другое дело, что команде Лопетеги не везет с реализацией: всего 6 голов в 6 матчах чемпионата Испании при 8,35 xG.

Несмотря на проблемы с завершением, атака «Севильи» — угроза для любой обороны. Хотя бы из-за индивидуального мастерства конкретных футболистов — форвардов Люка де Йонга, Юссефа Эн-Несири и Мунира Эль-Хаддади. А также игроков середины поля — Ивана Ракитича, вернувшегося после шести лет в «Барселоне», и Хоана Хордана.

«Краснодар» подкосили травмы лидеров — Реми Кабелла и Виктора Классона. Вспомните хотя бы матч со «Спартаком» (1:3) и скамейку запасных «быков» в количестве пяти футболистов. Два голкипера и три молодых игрока. Кажется, у Мусаева просто не хватает кадров. Злополучная серия продолжается: сначала — разгром от «Челси» в Лиге чемпионов (0:4), затем — поражение от «Ахмата» в РПЛ (0:2).

У «Севильи» все еще хуже. Ужасная реализация моментов привела к тому, что красно-белые оказались на 16-й строчке в турнирной таблице ла лиги. Да, большинство команд сыграли по 7−8 встреч. Однако это не оправдывает коллектив Лопетеги, проигравший в трех последних матчах чемпионата Испании подряд с разницей в один мяч.

Последний матч

«Атлетик» — «Севилья» — 2:1 (Муниаин, 76, Сансет, 86 — Эн-Несири, 9)

Красно-белые вновь проиграли. На этот раз — в гостях «Атлетику». Примечательно, что «Севилья» наконец-то реализовала явный момент: с передачи Окампоса отличился Эн-Несири. Но все же упустила преимущество, потеряв концентрацию в концовке встречи. Возможно, это шанс для «Краснодара»: перетерпеть, а потом выстрелить по измученному собственным прессингом сопернику.

Кто не сыграет

У «Краснодара», вероятно, все те же. Минус продвижение мяча в лице Кабелла. Минус комбинации в штрафной в лице Классона. Добавьте к этому существенную потерю справа — Сергея Петрова, который освобождал от оборонительной работы Игоря Смольникова. По-прежнему травмированы Ари и Дмитрий Стоцкий. Под вопросом — участие Вандерсона.