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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отстранил пресс-секретаря «Карабаха» от футбола

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил пресс-секретаря азербайджанского «Карабаха» Нурлана Ибрагимова от любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Ранее Федерация футбола Армении (ФФА) направила жалобу в УЕФА с требованием наказать, вплоть до исключения из еврокубков, «Карабах» за ксенофобскую запись в соцсети пресс-секретаря команды. По утверждению ФФА, Ибрагимов на своей официальной странице в соцсети опубликовал пост с высказываниями, поддерживающими геноцид армян. Автор удалил свою запись, но интернет-пользователи успели ее прочитать и сохранить.

Позднее УЕФА примет решение по существу дела, до тех пор Ибрагимов будет отстранен от футбольной деятельности.

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