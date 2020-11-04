УЕФА отстранил пресс-секретаря «Карабаха» от футбола

Ранее Федерация футбола Армении (ФФА) направила жалобу в УЕФА с требованием наказать, вплоть до исключения из еврокубков, «Карабах» за ксенофобскую запись в соцсети пресс-секретаря команды. По утверждению ФФА, Ибрагимов на своей официальной странице в соцсети опубликовал пост с высказываниями, поддерживающими геноцид армян. Автор удалил свою запись, но интернет-пользователи успели ее прочитать и сохранить.