УЕФА отстранил пресс-секретаря «Карабаха» от футбола
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил
Ранее Федерация футбола Армении (ФФА) направила жалобу в УЕФА с требованием наказать, вплоть до исключения из еврокубков, «Карабах» за ксенофобскую запись в соцсети
Позднее УЕФА примет решение по существу дела, до тех пор Ибрагимов будет отстранен от футбольной деятельности.