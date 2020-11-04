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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Массимо Каррера не полетел с АЕКом на матч Лиги Европы с «Зарёй» из-за высокой температуры

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера не полетел вместе с командой на матч группового этапа Лиги Европы против украинской «Зари», сообщает AMNA.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне у Карреры поднялась температура. Тренер АЕКа почувствовал недомогание, а к моменту вылета его состояние не улучшилось, поэтому было принято решение остаться в Афинах и пройти тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат, когда специалист проходил обследование с командой.

Напомним, до этого АЕК сообщил, что защитник Михалис Бакакис сдал положительный тест на коронавирус. Игрок также был изолирован от коллектива.

АЕК проиграл два матча и набрал 0 очков, поэтому занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Заря» (0) идёт последней, но имеет одинаковые показатели с греческим клубом.

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