Исаэль и другие. За кем из экс-футболистов КПЛ следить на групповом этапе Лиги чемпионов

Егор Сорокин

Защитник «Краснодара» Сорокин, в 2016 году на правах аренды выступавший за «Актобе», все еще не является незаменимым игроком «быков». Прогресс Егора за последние годы очевиден, футболиста начали вызывать в расположение национальной сборной, но не всегда главный тренер Мурад Мусаев доверяет место именно Сорокину. При наличии опытного Александра Мартыновича и бразильца Фернандо Кайо это решение кажется вполне обоснованным. Невзирая на это, во втором туре группового этапа, в матче против «Ренна», Сорокин получил место в основном составе.

В составе «Актобе» Егор провел 31 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Уже в ближайшую ночь «Краснодар» на выезде сыграет с «Севильей», матч начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

Исаэль

Бразильский вингер, известный по выступлению за алматинский «Кайрат», теперь радует болельщиков венгерского «Ференцвароша». Экс-десятка черно-желтых является ключевой фигурой в стане действующих чемпионов Венгрии. В матче первого тура группового этапа «Ференцварош» на выезде был разгромлен «Барселоной» — 1:5. В этом матче Барбоза, отыгравший все 90 минут, был одним из наиболее опасных игроков в составе аутсайдеров, а в одном из моментов первого тайма сотряс перекладину ворот Марк-Андре Тер Штегена. В домашнем матче второго тура с киевским «Динамо» Исаэль провел 73 минуты, после чего был заменен.

Напомним, что Исаэль выступал за «Кайрат» с 2014 по 2018 год. За алматинцев бразилец провел более 170 игр и отличился 38 раз.

Лаша Двали

Еще одним игроком «Ференцвароша» является грузинский защитник Лаша Двали, который с марта по июнь 2017 года на правах аренды играл в павлодарском «Иртыше». 25-летний оборонец сборной Грузии является игроком ротации. Матч с «Барселоной» Двали провел на скамейке запасных, а в игре с «Динамо» вышел на замену в концовке встречи.