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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Дик Адвокат: Уровень РПЛ намного выше чемпионата Нидерландов

Бывший тренер сборной России и «Зенита», ныне работающий в «Фейеноорде», Дик Адвокат сравнил работу в Российской Премьер-Лиге и чемпионате Нидерландов.

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Источник: AFP 2020

«Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России. Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев. К слову, раньше переезжать за границу из России даже было запрещено. Об этом есть документальный фильм на Netflix, однако он касается хоккея», — сказал Адвокат на пресс-конференции.

Завтра, 5 ноября, «Фейеноорд» сыграет с московским ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы.

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