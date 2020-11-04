«Зенит» упустил победу в матче Лиги чемпионов против «Лацио»

«Зенит» набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы F после трех матчей. «Лацио» идет первым, набрав пять очков после трех встреч.

«Зенит» в 11-й раз встретился с итальянской командой в еврокубках, в третий раз сыграв вничью при трех победах и пяти поражениях. С «Лацио» «Зенит» встретился впервые. В последний раз с итальянским коллективом петербургский клуб играл в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2014/15, когда по сумме двух матчей одолел «Торино» (2:0, 0:1).