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22:56 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» упустил победу в матче Лиги чемпионов против «Лацио»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с итальянским «Лацио» со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 17 427 зрителей.

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В составе «Зенита» гол забил Александр Ерохин (32-я минута). У «Лацио» отличился Филипе Кайседо (82), ранее выступавший за московский «Локомотив».

«Зенит» набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы F после трех матчей. «Лацио» идет первым, набрав пять очков после трех встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» в 11-й раз встретился с итальянской командой в еврокубках, в третий раз сыграв вничью при трех победах и пяти поражениях. С «Лацио» «Зенит» встретился впервые. В последний раз с итальянским коллективом петербургский клуб играл в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2014/15, когда по сумме двух матчей одолел «Торино» (2:0, 0:1).

В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября проведут ответный матч против «Лацио», встреча пройдет в Риме.

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Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
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