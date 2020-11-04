«Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

В составе победителей мячи забили Демба Ба (13-я минута) и Эдин Вишча (40), у проигравших отличился Антони Марсьяль (43).

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, клуб с шестью очками лидирует в группе. Турецкий клуб одержал первую победу, набрав три очка. Позднее в среду в другом матче группы Н германский «Лейпциг» (3 очка) примет французский «Пари Сен-Жермен» (3).