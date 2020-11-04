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23:20 (мск), источник: ТАСС

«Башакшехир» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 4 ноября. Турецкий «Башакшехир» на своем поле обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Демба Ба (13-я минута) и Эдин Вишча (40), у проигравших отличился Антони Марсьяль (43).

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, клуб с шестью очками лидирует в группе. Турецкий клуб одержал первую победу, набрав три очка. Позднее в среду в другом матче группы Н германский «Лейпциг» (3 очка) примет французский «Пари Сен-Жермен» (3).

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября в гостях сыграет с английским клубом.

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Истанбул Башакшехир
2:1
Первый тайм: 2:1
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