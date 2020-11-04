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4 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Фабио Капелло выделил игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Лацио»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» (1:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

— «Зенит» провел хороший матч, — заявил «СЭ» Капелло. — Забили отличный гол, были близки к победе. Но затем допустили ошибку, и «Лацио» сравнял счет.

Но я бы хотел отметить Артема Дзюбу — он был очень важен для команды в этой встрече. Он сделал очень важный ассист. Когда Дзюба находится в штрафной — это реально опасно.

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Первый тайм: 1:0
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