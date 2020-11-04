Фабио Капелло выделил игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Лацио»

— «Зенит» провел хороший матч, — заявил «СЭ» Капелло. — Забили отличный гол, были близки к победе. Но затем допустили ошибку, и «Лацио» сравнял счет.

Но я бы хотел отметить Артема Дзюбу — он был очень важен для команды в этой встрече. Он сделал очень важный ассист. Когда Дзюба находится в штрафной — это реально опасно.