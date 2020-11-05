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01:07 (мск), источник: ТАСС

Пора побеждать. ЦСКА в третьем матче Лиги Европы сыграет с нидерландским «Фейенордом»

ТАСС, 5 ноября. Российский ЦСКА в четверг проведет третий матч в групповом этапе футбольной Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с нидерландским «Фейенордом», встреча начнется в 23:00 мск.

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Источник: ИТАР-ТАСС

После двух туров в группе K лидирует австрийский «Вольфсберг» (4 очка), ЦСКА — второй (2), загребское «Динамо» — третье (2), «Фейенорд» — четвертый (1).

Армейцы в предыдущем туре на своем поле сыграли вничью с хорватским «Динамо» из Загреба (0:0), нанеся 25 ударов по воротам соперника. Две недели назад подопечные Гончаренко поделили очки в Австрии с нынешним лидером группы (1:1). В 13-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги красно-синие выиграли в Волгограде у «Ротора» (1:0) и с 28 очками вышли в единоличные лидеры чемпионата. Беспроигрышная серия ЦСКА во всех турнирах продлилась до шести матчей (четыре победы, две ничьи).

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ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ

Главный тренер армейцев заявил, что знает о сопернике все. «Мы много матчей смотрели и чемпионата Голландии, и Лиги Европы. Достаточно хорошо знаем и кадровую ситуацию, и схему, как они атакуют, как обороняются. Но хорошо ты команду узнаешь тогда, когда с ней сыграешь», — отметил на пресс-конференции 43-летний специалист.

«Фейенорд» — не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что она будет атаковать, а соперники знают, что мы будем атаковать. Поэтому завтра ожидаем футбол, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет открытый матч с переходами в одну и другую сторону, но будет интересно.
Виктор Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили отметил, что команда настроена только на победу. «Соперник непростой, но мы приехали побеждать. Думаю, получится очень интересная схватка. “Фейенорд” — серьезная команда, есть индивидуально сильные игроки, но мы будем готовы», — сказал он.

Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 29.10.2020, 20:55

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В гости к знакомому Адвокату

В предыдущем туре Лиги Европы «Фейенорд» неожиданно проиграл дома «Вольфсбергу» (1:4), три мяча гости забили с пенальти. В стартовом матче нидерландский клуб в Загребе довольствовался ничьей с «Динамо» (0:0). Соперник ЦСКА не знает побед уже в шести последних матчах Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

В национальном чемпионате «Фейенорд» после семи матчей идет на пятом месте в турнирной таблице, при этом клуб ни разу не проиграл (четыре победы, три ничьи). В последнем туре «Фейенорд» выиграл на выезде у «Эммена» со счетом 3:2. При этом победный гол команда Дика Адвоката забила на четвертой компенсированной минуте, играя при этом в большинстве больше тайма.

73-летний тренер «Фейенорда» хорошо знаком российским болельщикам. С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский «Зенит», с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а с 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где россияне не сумели выйти из группы.

Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 5.11.2020, 23:00

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«Он оставил очень хорошее впечатление о себе по работе с «Зенитом» и со сборной России. Знаю, его очень любили футболисты, очень хорошо относилась пресса, он оставил достаточно яркий свет после себя, когда Адвокат приедет в Россию, все будут рады его видеть. Великолепно оцениваю Адвоката как тренера, его команды показывали атакующий футбол, поэтому только самые лестные оценки. Посмотрите в Youtube, как Дик Адвокат уезжал из Санкт-Петербурга, как прослезился он и, по-моему, половина болельщиков «Зенита», — сказал Гончаренко о своем коллеге.

Адвокат также с теплотой вспомнил время работы в России. «У меня есть очень теплые чувства от встречи с российской командой — я хорошо вспоминаю о прошлом, там было действительно приятное время. Если вспоминать мою работу в России, то игры против ЦСКА были настоящими битвами. ЦСКА сейчас занимает первое место в национальном чемпионате, они сильны всем составом, нам нужно готовиться ко всей команде», — отметил главный тренер «Фейенорда».

ЦСКА (Москва)

Команды проведут четвертый очный матч. Соперники по одному разу выиграли друг у друга, одна встреча завершилась вничью. В последний раз ЦСКА и «Фейенорд» встречались 12 лет назад — в групповом этапе Кубка УЕФА. Матч, проходивший в Роттердаме, завершился победой российского клуба со счетом 3:1, дублем в составе красно-синих отметился Вагнер Лав, еще один гол забил нынешний заместитель генерального директора клуба Алексей Березуцкий. В 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1996/97 армейцы не смогли пройти нидерландский клуб по сумме двух матчей — дома москвичи уступили со счетом 0:1, а на выезде сыграли вничью — 1:1.

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