«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

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Гости вели в матче со счетом 2:0, голы забили Магомед-Шапи Сулейманов (17-я минута) и Маркус Берг (21, с пенальти). У «Севильи» отличились Иван Ракитич (42) и Юссеф Эн-Несири (69 и 72). На пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 4.11.2020, 23:00 Челси 3 Ренн 0

В параллельном матче группы английский «Челси» дома разгромил французский «Ренн» (3:0), клуб из Франции доигрывал матч вдесятером после удаления на 40-й минуте. В составе «Челси» голы забили Тимо Вернер (оба с пенальти) и Тэмми Абрахам.

«Краснодар» и «Севилья» провели третью очную встречу. Предыдущие два матча прошли в 2018 году на групповой стадии Лиги Европы, тогда команды обменялись домашними победами — «Краснодар» выиграл со счетом 2:1, «Севилья» взяла реванш — 3:0.

Краснодарский клуб потерпел четвертое поражение подряд, ранее команда проиграла в чемпионате России «Ахмату» (0:2) и «Спартаку» (1:3), а также «Челси» (0:4) в Лиге чемпионов. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей. В последний раз «Краснодар» побеждал «Рубин» (3:1) 17 октября в национальном первенстве.

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