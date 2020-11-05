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01:29 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 5 ноября. Германская «Боруссия» (Дортмунд) на выезде крупно обыграла бельгийский «Брюгге» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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Источник: AFP 2020

Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд (18-я и 32-я минуты), еще один мяч на счету Торгана Азара (14).

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«Зенит» упустил победу над «Лацио»

«Боруссия» вышла на первое место в группе F, набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский «Лацио» (5), третье — «Брюгге» (4), замыкает таблицу петербургский «Зенит» (1). В следующем туре дортмундская команда примет «Брюгге» 24 ноября.

В матче группы G испанская «Барселона» на своем поле обыграла киевское «Динамо» со счетом 2:1 и одержала третью победу кряду, а итальянский «Ювентус» в гостях крупно обыграл венгерский «Ференцварош» (4:1).

Германский «Лейпциг» в большинстве одержал волевую победу над французским «Пари Сен-Жермен» в игре группы Н (2:1), ранее в этой группе турецкий «Башакшехир» на своем стадионе переиграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

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0:3
Первый тайм: 0:3
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