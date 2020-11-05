Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд (18-я и 32-я минуты), еще один мяч на счету Торгана Азара (14).

«Боруссия» вышла на первое место в группе F, набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский «Лацио» (5), третье — «Брюгге» (4), замыкает таблицу петербургский «Зенит» (1). В следующем туре дортмундская команда примет «Брюгге» 24 ноября.

В матче группы G испанская «Барселона» на своем поле обыграла киевское «Динамо» со счетом 2:1 и одержала третью победу кряду, а итальянский «Ювентус» в гостях крупно обыграл венгерский «Ференцварош» (4:1).