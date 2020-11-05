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10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке». Сафонов прокомментировал слова Шапи

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о причинах поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

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Он также отказался комментировать слова Магомеда-Шапи Сулейманова, которые тот произнес в раздевалке после игры.

«Слова Шапи? Думаю, то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться, — сказал голкипер в эфире «Матч ТВ». — Каждый из нас недоволен результатом, который получился. Мы не имеем права никакой команде с 2:0 отдавать победу, когда соперник в меньшинстве. А то, что было в раздевалке, там и останется.

Думаю, на второй тайм надо было выходить по-другому. Возможно, если бы мы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, результат был бы другим. А мы прижались. Это мое мнение. Установки такой не было. Мы могли поменять ход игры, могли повернуть матч в другую сторону.

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Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
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