«Что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке». Сафонов прокомментировал слова Шапи
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о причинах поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о причинах поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).
Он также отказался комментировать слова
«Слова Шапи? Думаю, то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться, — сказал голкипер в эфире «Матч ТВ». — Каждый из нас недоволен результатом, который получился. Мы не имеем права никакой команде с 2:0 отдавать победу, когда соперник в меньшинстве. А то, что было в раздевалке, там и останется.
Думаю, на второй тайм надо было выходить