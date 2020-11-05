«У меня вопросы к команде, я это высказал». Сулейманов — о поражении от «Севильи»

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— Сейчас полное опустошение, — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мы вели 2:0, в конце тайма у соперника красная карточка — я считаю, мы должны были выходить и контролировать мяч. Не знаю, как так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились. Необъяснимые вещи, мы друг другу высказали. Считаю, мы должны были брать этот матч.

Я не знаю, с чем это связано. Может, команда подустала, про себя не могу сказать — у меня были силы. У меня вопросы к команде, я это высказал.

— Вы высказали это в раздевалке?