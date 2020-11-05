«ПСЖ» продемонстрировал худший старт в ЛЧ, повторив антирекорды 1998 и 2005 годов

Как отмечает OptaJean в «Твиттере», «ПСЖ» набрал три очка в первых трёх встречах группового этапа, что является повторением худшего результата клуба в сезонах-1997/1998 и 2004/2005 — также это единственные два сезона, в которых клуб не смог преодолеть групповую стадию турнира.



Благодаря победе над французским клубом «РБ Лейпциг» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. «ПСЖ» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» (6) и «Истанбул Башакшехир» (3).