Газинский: Поговорили в раздевалке на повышенных тонах после игры с «Севильей»

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— Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счете после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжелых в карьере. Но нужно двигаться дальше.

— Что говорил Шапи в раздевалке после игры?

— То, что было в раздевалке, останется там. Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда.

— Удивило ли вас такое провальное начало «Севильи» в первом тайме? Что потом случилось?

— Скажу за нашу команду. Вы понимали, что матч будет непростым, понимали, что у противника есть квалифицированные футболисты. Мы старались использовать все моменты и справились с этим. Заработали пенальти, штрафной. Были и другие подходы, старались выжимать максимум.