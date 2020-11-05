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09:54 (мск), источник: Sport24

Газинский: Поговорили в раздевалке на повышенных тонах после игры с «Севильей»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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— Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счете после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжелых в карьере. Но нужно двигаться дальше.

— Что говорил Шапи в раздевалке после игры?

— То, что было в раздевалке, останется там. Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда.

— Удивило ли вас такое провальное начало «Севильи» в первом тайме? Что потом случилось?

— Скажу за нашу команду. Вы понимали, что матч будет непростым, понимали, что у противника есть квалифицированные футболисты. Мы старались использовать все моменты и справились с этим. Заработали пенальти, штрафной. Были и другие подходы, старались выжимать максимум.

Не знаю, что произошло. Упустили полностью игру. Мы были в большинстве, надо было побеждать, — передают слова Газинского корреспонденты Sport24 Арман Навасардян и Артур Севикян.

Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
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