Месси забивает только с пенальти, Холанн — быстрее всех в истории. Главное в Лиге чемпионов

Разные матчи фаворитов

Группа G. «Барселона» — «Динамо» К — 2:1 (Месси, 5, с пенальти. Пике, 65 — Цыганков, 75)

Вслед за «Шахтером» от коронавируса серьезно пострадал и второй ведущий украинский клуб. Дошло до того, что в столицу Каталонии прибыли 19 футболистов, и только 13 из них входили в заявочный список А. Если кто-то их них провалил бы новый тест, это могло привести к отмене матча. В итоге все обошлось, хотя на «Камп Ноу» Мирче Луческу пришлось одновременно выпускать квартет дебютантов Лиги чемпионов.

А там их ждали вернувшийся в ворота тер Штеген и Месси, для которого матч с «Динамо» стал 150-м в еврокубках. Это событие Лео отметил уже в дебюте. Нарвался на ногу соперника в штрафной и реализовал пенальти. Пока аргентинец в этом сезоне забивает только с 11-метровой отметки. Как в клубе, так и в сборной. Роналду когда-то шутливо называли Пеналду, а сейчас в сети в моде новое прозвище — Песси.

Однако киевляне не собирались становиться гостями на чужом празднике. Напротив, тер Штеген совершил два сумасшедших сэйва, а когда в начале второго тайма и он оказался бессилен, взятие ворот отменили, так как при подаче углового мяч покинул пределы поля. Луческу имел полное право гордиться своей командой и персонально Нещеретом. 18-летний голкипер решил не отставать от тер Штегена, поразив реакцией при ударе с нескольких метров и вытянув из «девятки» штрафной в исполнении Месси. К финальному свистку у вратаря набралось более десяти отраженных ударов.

Не справился он только с классной атакой Пике, однако и этот мяч не дал Роналду Куману вздохнуть с облегчением, так как второй центральный защитник каталонцев Лангле позволил Цыганкову сократить отставание до минимума. Получилась нервная концовка, и, несмотря на поражение, «Динамо» покидает столицу Каталонии с высоко поднятой головой.

«Ференцварош» — «Ювентус» — 1:4 (Боли, 90 — Мората, 7, 60. Дибала, 72. Двали, 82, в свои ворота)

Криштиану Роналду выздоровел и вернулся так, словно никакого больничного не было. Выйдя на замену в игре со «Специей» (4:1), он отправил мяч в сетку на третьей минуте пребывания на поле. Потом добавил еще один гол с пенальти. Встреча с «Ференцварошем» стала для 35-летнего форварда первой в его 18-й лигочемпионской кампании. Столько же турниров провел Райн Гиггз, а рекордсменом остается Икер Касильяс (20).

Впрочем, в этот вечер Роналду уступил роль героя другим футболистам. Прежде всего, Морате, который забил быстрый гол, а на исходе часа игры деморализовал венгров вторым точным ударом. Криштиану выступил в роли ассистента, которым можно посчитать и остроумно пропустившего мяч Маккенни. Расстроенный голкипер хозяев еще и подарил гол вышедшему на замену Дибале, после чего матч оставалось только доиграть.

Реванш Нагельсманна

Группа Н. «Лейпциг» — «ПСЖ» — 2:1 (Нкунку, 42. Форсберг, 56, с пенальти — Ди Мария, 6). Нереализованный пенальти: Ди Мария («ПСЖ»), 16 (вратарь). Удаления: И. Гей («ПСЖ»), 69. Кимпембе («ПСЖ»), 90+5

Ремейк полуфинала предыдущего розыгрыша получился неполноценным, так как парижане лишились Неймара, Мбаппе и Икарди. Зато у Томаса Тухеля есть Ди Мария. В предыдущей игре он оказался причастен ко всем голам в ворота «быков», и в среду аргентинец не стал изменять себе. Ускользнул от защитников и пустил мяч мимо вратаря. Вот только второй верный шанс Ди Мария упустил — проиграл Гулачи дуэль, исполняя пенальти.

С ними у Анхеля в Париже сложности, так как во Франции он смазал два из трех 11-метровых. Проблемы же «ПСЖ» создал собственный воспитанник. В этом можно усмотреть тенденцию, так как судьбу финала Лиги чемпионов решил Коман, а сейчас счет сравнял Нкунку. Его мяч переломил игру, после чего Форсберг показал гостям, как исполнять пенальти. Удаление Гея еще больше усложнило положение парижан.

Символом их бессилия стал глупый фол Кимпембе на пятой добавленной минуте. Смысла в нем не было никакого, а обернулось все вторым для «ПСЖ» удалением. Полноценным реваншем «Лейпцига» это, конечно, не назовешь, но все-таки Юлиан Нагельсманн наконец-то одержал победу над Тухелем.

«Истанбул ББ» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (Ба, 13. Вишча, 40 — Марсьяль, 43).

В последнее время все обращали внимание на то, как разнятся результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов и премьер-лиге. Теперь проблемы начались и в Европе. Такие, что ветеран Ба открыл счет, убежав от английских защитников со своей половины поля. Хитом интернета мгновенно стал даже не 35-летний экс-форвард «Челси», а расположение игроков обороны «МЮ» в момент голевой передачи.

Турки, у которых после двух туров не было забитых мячей, поверили в себя. До перерыва они вполне могли забить еще несколько раз, но ограничились голом Вишчи и немного расслабились. Этого хватило, чтобы Марсьяль отыскал зазор между Епуряну и Шкртелом, и сократил отставание.

Уле Гуннар Сульшер в перерыве перестроил игру, сдвинув в оборону Матича, а с выходом Кавани и вовсе перешел на схему с тремя нападающими. Не помогло ни это, ни появившиеся на поле позже Погба с Гринвудом, хотя на последних минутах вцепившиеся в победу зубами хозяева вынесли мяч с линии ворот. До этого «МЮ» не проигрывал в гостях с января, а последние десять матчей на чужих полях выиграл. Но все когда-нибудь заканчивается.

Непробиваемый Менди, неудержимый «Челси»

Группа А. «Челси» — «Ренн» — 3:0 (Вернер, 10, с пенальти, 41, с пенальти. Эбрахам, 50). Удаление: Далберт Энрике («Ренн»), 40.

Обе команды лишились важных фигур в центре поля. У гостей не играл Камавинга, а у лондонцев — изолировавшийся после положительного теста на коронавирус Хаверц. Однако выбор у Фрэнка Лэмпарда на порядок шире, и потери немца «Челси» не заметил. Забили хозяева быстро, а банальный пенальти получился особенным, так как прежде в Лиге чемпионов Вернер забивал исключительно на чужих полях.

На одном голе Тимо не остановился. Тем более, хозяева получили право на еще один пенальти, и шансы «Ренна» устремились к нулю еще и в связи с удалением Далберта. Бразилец получил две желтых, как виновник обоих 11-метровых. В итоге Эбрахам оформил третью подряд крупную победу «Челси» во всех турнирах, а голкипер Менди, которого синие купил как раз у «Ренна», начал свою лондонскую карьеру невероятно — с шести «сухарей» в семи дебютных играх! Подобного не было со времен Петра Чеха, который сыграл важнейшую роль в трансфере сенегальского вратаря.

Дортмундская машина из Норвегии

Группа F. «Брюгге» — «Боруссия» Д — 0:3 (Т. Азар, 14. Холанн, 18, 32).

В отличие от Санкт-Петербурга, в Брюгге борьбы не получилось. Теоретически она могла завязаться, если бы хозяева использовали свой шанс в самом начале игры. Однако «Боруссия» отбилась, и уже к перерыву решила судьбу матча. Остановить дортмундскую голевую машину по фамилии Холанн в этом евросезоне еще не удавалось никому. Норвежец обожает главный турнир Старого Света и, выступая в нем лишь второй сезон, по числу голов сравнялся с двумя знаменитыми бразильцами — Роналдо и Адриану. Но ни у кого прежде не было такой скорострельности, как у Эрлина, который забил 14 мячей в первых одиннадцати матчах.