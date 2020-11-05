«Зенит» помог России оторваться от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

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По итогам очередного игрового дня в Лиге чемпионов 0,167 балла для России в таблице коэффициентов заработал «Зенит», сыгравший вничью с «Лацио» (1:1). Общий коэффициент России теперь составляет 37,549 балла. «Брюгге» дома проиграл германской «Боруссии» из Дортмунда, поэтому сумма Бельгии (34,300) не изменилась.

В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов. Две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), один клуб сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две команды выступят в новом турнире УЕФА под названием «Лига конференций» (третий и второй квалификационные раунды). У располагающейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будут играть шесть клубов.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0,5 очка.