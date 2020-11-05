Много вопросов. «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в очередных матчах Лиги чемпионов

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Во вторник свой матч в Лиге чемпионов провел еще один российский представитель — московский «Локомотив». Команда Марко Николича дома сыграла вничью с испанским «Атлетико» (1:1). Российским командам пока не удается победить на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. В четверг эту черную полосу попробует прервать ЦСКА, который в Роттердаме сыграет с «Фейенордом».

«Зенит» набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, на матче в Санкт-Петербурге присутствовали 17 427 зрителей. Хозяева первыми открыли счет — на 32-й минуте после передачи головой Артема Дзюбы отличился Александр Ерохин. «Лацио» сравнял счет за восемь минут до конца матча благодаря удару Фелипе Кайседо, ранее выступавшего за московский «Локомотив». В компенсированное время полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой мог принести петербуржцам победу, но его гол был отменен из-за офсайда у Дзюбы, который ассистировал полузащитнику.

В группе F лидирует германская «Боруссия» (Дортмунд), набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский «Лацио» (5), третье — бельгийский «Брюгге» (4), замыкает таблицу «Зенит» (1). В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября проведут ответный матч против «Лацио», встреча пройдет в Риме.

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«Старательностью не заменишь талант»

После матча автор гола в ворота итальянской команды Ерохин посетовал на упущенную победу. «Могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили в концовке. Обидно, должны были брать три очка в матче», — сказал Ерохин.

Несмотря на одно набранное очко и последнее место в группе, главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб сохраняет еще шанс на выход в плей-офф турнира. «Небольшие шансы есть, но теперь нужно смотреть на то, как сыграет соперник. Жалко, что мы потеряли очки в домашних матчах — в обеих встречах мы заслуживали победу (в первом туре группового этапа “Зенит” проиграл дома “Брюгге” со счетом 1:2 — прим. ТАСС). Будет тяжело, но мы будем делать все, чтобы набрать очки», — пообещал тренер.

Известный болельщик «Зенита» народный артист РСФСР Михаил Боярский, наоборот, советует команде Семака бросить все силы на чемпионат страны.

«Зенит» играл на равных с «Лацио», конечно, молодцы. Я ждал победы, они отдавались ради нее целиком. Пропущенный гол был очень обидным, но это футбол. Теперь все силы надо бросить на чемпионат страны, — сказал он.

Превосходство футболистов «Зенита» над итальянской команды отметил бывший главный тренер петербургской команды Анатолий Бышовец. «Лацио» не выглядел командой, которая имела какие-то превосходство перед нашими игроками, активность и мобильность нашей команды была очевидной. Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается, за третье место «Зенит» вполне может зацепиться, — отметил опытный специалист.

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«Полное опустошение»

«Краснодар» был близок к тому, чтобы добыть первую победу для российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда вела со счетом 2:0 после голов Магомеда-Шапи Сулейманова (17-я минута) и Маркуса Берга (21, с пенальти). «Севилья» перед самым перерывом один мяч отыграла после удара Ивана Ракитича (42), а на пятой добавленной к первому тайму минуте осталась в меньшинстве — с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас. Тем не менее во втором тайме в течение трех минут Юссефу Эн-Несири (69, 72) удалось оформить дубль и принести «Севилье» волевую победу.

В группе F лидирует английский «Челси», второй идет «Севилья», оба клуба набрали по семь очков.

«Краснодар» с одним баллом занимает третье место, опережая французский «Ренн» по дополнительным показателям. В следующем туре команда Мурада Мусаева 24 ноября примет на своем поле «Севилью».

Главный тренер краснодарцев признал ошибкой отказ команды от активных атакующих действий во втором тайме. «Во-первых, мы эту победу сами подарили сопернику, я готов признать поражение, но мы просто сами отдали второй гол. Если мы хотим выигрывать титулы, нельзя допускать таких поражений. Нам нужно было забивать третий мяч, а не играть в обороне — это была большая ошибка», — сказал Мусаев.

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Автор голевого удара со штрафного Сулейманов заявил, что у него есть вопросы к игре партнеров по команде. «Сейчас полное опустошение, мы вели 2:0, у соперника красная карточка, не знаю, почему так вышло, необъяснимые вещи. У меня вопросы к команде, я им высказал. Непонятно, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч, почему не контролировали игру», — сказал игрок.