Много вопросов. «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в очередных матчах Лиги чемпионов
ТАСС, 5 ноября. Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» провели третьи матчи в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из
ТАСС, 5 ноября. Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» провели третьи матчи в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из
Во вторник свой матч в Лиге чемпионов провел еще один российский представитель — московский «Локомотив». Команда Марко Николича дома сыграла вничью с испанским «Атлетико» (1:1). Российским командам пока не удается победить на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. В четверг эту черную полосу попробует прервать ЦСКА, который в Роттердаме сыграет с «Фейенордом».
«Зенит» набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, на матче в
В группе F лидирует германская «Боруссия» (Дортмунд), набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский «Лацио» (5), третье — бельгийский «Брюгге» (4), замыкает таблицу «Зенит» (1). В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября проведут ответный матч против «Лацио», встреча пройдет в Риме.
После матча автор гола в ворота итальянской команды Ерохин посетовал на упущенную победу. «Могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили в концовке. Обидно, должны были брать три очка в матче», — сказал Ерохин.
Несмотря на одно набранное очко и последнее место в группе, главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб сохраняет еще шанс на выход в
«Зенит» играл на равных с «Лацио», конечно, молодцы. Я ждал победы, они отдавались ради нее целиком. Пропущенный гол был очень обидным, но это футбол. Теперь все силы надо бросить на чемпионат страны, — сказал он.
Превосходство футболистов «Зенита» над итальянской команды отметил бывший главный тренер петербургской команды Анатолий Бышовец. «Лацио» не выглядел командой, которая имела
«Краснодар» был близок к тому, чтобы добыть первую победу для российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда вела со счетом 2:0 после голов
«Краснодар» с одним баллом занимает третье место, опережая французский «Ренн» по дополнительным показателям. В следующем туре команда Мурада Мусаева 24 ноября примет на своем поле «Севилью».
Главный тренер краснодарцев признал ошибкой отказ команды от активных атакующих действий во втором тайме. «Во-первых, мы эту победу сами подарили сопернику, я готов признать поражение, но мы просто сами отдали второй гол. Если мы хотим выигрывать титулы, нельзя допускать таких поражений. Нам нужно было забивать третий мяч, а не играть в обороне — это была большая ошибка», — сказал Мусаев.
Автор голевого удара со штрафного Сулейманов заявил, что у него есть вопросы к игре партнеров по команде. «Сейчас полное опустошение, мы вели 2:0, у соперника красная карточка, не знаю, почему так вышло, необъяснимые вещи. У меня вопросы к команде, я им высказал. Непонятно, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч, почему не контролировали игру», — сказал игрок.
Вратарь Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» не имеет права проигрывать матч, ведя в с преимуществом в два мяча, ни одной команде в мире. «Каждый недоволен этим результатом, мы не имеем права со счета 2:0 отдавать победу любой команде, при том что они в меньшинстве. На второй тайм надо было выходить