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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих»

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что у соотечественников имеются проблемы с культурой боления. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», — пожаловался 32-летний форвард. Он также назвал странной чертой стремление некоторых россиян принижать свои клубы.

Дзюба поделился своим мнением перед матчем сине-бело-голубых в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». Команда Сергея Семака не сумела добыть первую победу в рамках турнира, сыграв вничью с римлянами.

В предыдущих двух матчах «Зенит» уступил. Подопечные Семака проиграли со счетом 0:2 дортмундской Боруссии, до этого упустив ничью в матче с «Брюгге», пропустив мяч в концовке матча.

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