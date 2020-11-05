Дзюба пожаловался на неумение россиян «переживать за своих»
Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что у соотечественников имеются проблемы с культурой боления. Его слова приводит «Матч ТВ».
Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что у соотечественников имеются проблемы с культурой боления. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется,
Дзюба поделился своим мнением перед матчем
В предыдущих двух матчах «Зенит» уступил. Подопечные Семака проиграли со счетом 0:2 дортмундской Боруссии, до этого упустив ничью в матче с «Брюгге», пропустив мяч в концовке матча.