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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в ЛЧ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мяч полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской «Севильи» претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.

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«Краснодар» в среду на выезде уступил «Севилье» со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча в два мяча. В концовке первого тайма «Севилья» осталась в меньшинстве. Сулейманов открыл счет в матче прямым ударом со штрафного в верхний угол.

Также претендентами на гол недели являются мячи нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа (в ворота «Шахтера»), форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса (в ворота «Реала») и полузащитника «Порту» Луиша Диаса (в ворота «Марселя»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Севилья
3:2
Первый тайм: 1:2
Краснодар
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