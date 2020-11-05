Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в ЛЧ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мяч полузащитника «Краснодара»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мяч полузащитника «Краснодара»
«Краснодар» в среду на выезде уступил «Севилье» со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча в два мяча. В концовке первого тайма «Севилья» осталась в меньшинстве. Сулейманов открыл счет в матче прямым ударом со штрафного в верхний угол.
Также претендентами на гол недели являются мячи нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа (в ворота «Шахтера»), форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса (в ворота «Реала») и полузащитника «Порту» Луиша Диаса (в ворота «Марселя»).