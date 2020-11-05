Роналду сыграл в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше раз это удалось сделать только Касильясу
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в среду провел матч третьего тура группового раунда против «Ференцвароша» (4:1).
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в среду провел матч третьего тура группового раунда против «Ференцвароша» (4:1).
Для лидера туринской команды эта игра стала первой в нынешнем розыгрыше турнира. Первые две встречи он пропустил
Португалец вышел на поле в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше данный показатель только у бывшего голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса, который принимал участие в Лиге чемпионов в 20 раз кряду (с сезона-1999/00 по сезон-2018/19).
Всего Роналду провел в Лиге чемпионов 171 матч (без учета квалификационных раундов), забил 130 голов и сделал 47 результативных передач.