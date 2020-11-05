Роналду сыграл в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше раз это удалось сделать только Касильясу

Для лидера туринской команды эта игра стала первой в нынешнем розыгрыше турнира. Первые две встречи он пропустил из-за коронавируса.

Португалец вышел на поле в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше данный показатель только у бывшего голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса, который принимал участие в Лиге чемпионов в 20 раз кряду (с сезона-1999/00 по сезон-2018/19).