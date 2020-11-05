Сулейманов может быть оштрафован за слова о «вопросы к команде»

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В контракте форварда есть пункт, согласно которому футболисту «запрещается делать заявления, способные причинить ущерб (в том числе моральный) интересам клуба, футболистам, тренерам и работникам». Если руководство посчитает, что Сулейманов все же нарушил этот пункт, то он будет оштрафован на 10 тысяч долларов.

После игры группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:3) Шапи сказал журналистам, что у него есть вопросы к команде.