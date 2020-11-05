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21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евсеев назвал причины провала российских клубов в Лиге чемпионов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Отсутствие полноценного летнего отдыха для футболистов стало одной из причин того, что российские клубы в девяти матчах группового турнира Лиги чемпионов не смогли одержать ни одной победы, считает бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

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Источник: Спорт РИА Новости

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов московский «Локомотив» набрал два очка (две ничьи и одно поражение), «Краснодар» и петербургский «Зенит» набрали по одному очку (по одной ничьей и по два поражения).

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«У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение, это одна из причин старта без побед. Пауза между сезонами была всего две недели. Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии: насколько ниже ожиданий играют фавориты», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

«Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы и у каждого свои проблемы. У “Зенита” из-за травм выпали качественные иностранцы: (Сердар) Азмун, (Себастьян) Дриусси, Малком. У “Краснодара” вообще весь лазарет в легионерах. А “Локомотив” попал в очень сложную группу, за три игры отдал всё что мог. Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт», — добавил специалист.

Также Евсеев считает, что российские клубы не выросли в качестве игры по сравнению с Лигой чемпионов.

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«Дело не в лимите и не в уровне РПЛ. Лига чемпионов, скорее, выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих. Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная (России) прибавила. Плюсы есть. Надеюсь, и победы в Лиге чемпионов придут», — отметил бывший тренер «Уфы».

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