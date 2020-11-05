Евсеев назвал причины провала российских клубов в Лиге чемпионов

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов московский «Локомотив» набрал два очка (две ничьи и одно поражение), «Краснодар» и петербургский «Зенит» набрали по одному очку (по одной ничьей и по два поражения).

«У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение, это одна из причин старта без побед. Пауза между сезонами была всего две недели. Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии: насколько ниже ожиданий играют фавориты», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

«Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы и у каждого свои проблемы. У “Зенита” из-за травм выпали качественные иностранцы: (Сердар) Азмун, (Себастьян) Дриусси, Малком. У “Краснодара” вообще весь лазарет в легионерах. А “Локомотив” попал в очень сложную группу, за три игры отдал всё что мог. Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт», — добавил специалист.

Также Евсеев считает, что российские клубы не выросли в качестве игры по сравнению с Лигой чемпионов.

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