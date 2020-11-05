Юбилейный гол Кейна за «Тоттенхэм» помог команде обыграть «Лудогорец» в Лиге Европы
ТАСС, 5 ноября. Английский «Тоттенхэм» обыграл в гостях со счетом 3:1 болгарский «Лудогорец» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
ТАСС, 5 ноября. Английский «Тоттенхэм» обыграл в гостях со счетом 3:1 болгарский «Лудогорец» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Голами у победителей отметились Гарри Кейн (13-я минута), Лукас Моура (33) и Джованни Ло Чельсо (65). В составе хозяев единственный мяч забил Клаудио Кешеру (50).
Кейн провел 300-й матч за команду и отметился 200-м голом (100-й в выездных матчах). 27-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (274). Кейн выступает за лондонский клуб с начала своей взрослой карьеры в 2011 году. В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.
После трех туров «Тоттенхэм» с шестью очками занимает второе место в таблице группы J, «Лудогорец» идет последним без набранных баллов. В другом матче группы бельгийский «Антверпен» позднее в четверг примет австрийский ЛАСК.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с болгарским клубом на своем поле 26 ноября.