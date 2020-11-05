Юбилейный гол Кейна за «Тоттенхэм» помог команде обыграть «Лудогорец» в Лиге Европы

Кейн провел 300-й матч за команду и отметился 200-м голом (100-й в выездных матчах). 27-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (274). Кейн выступает за лондонский клуб с начала своей взрослой карьеры в 2011 году. В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.