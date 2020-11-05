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23:19 (мск), источник: ТАСС

Юбилейный гол Кейна за «Тоттенхэм» помог команде обыграть «Лудогорец» в Лиге Европы

ТАСС, 5 ноября. Английский «Тоттенхэм» обыграл в гостях со счетом 3:1 болгарский «Лудогорец» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Голами у победителей отметились Гарри Кейн (13-я минута), Лукас Моура (33) и Джованни Ло Чельсо (65). В составе хозяев единственный мяч забил Клаудио Кешеру (50).

Команда
Тоттенхэм Хотспур

Кейн провел 300-й матч за команду и отметился 200-м голом (100-й в выездных матчах). 27-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (274). Кейн выступает за лондонский клуб с начала своей взрослой карьеры в 2011 году. В этом сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

После трех туров «Тоттенхэм» с шестью очками занимает второе место в таблице группы J, «Лудогорец» идет последним без набранных баллов. В другом матче группы бельгийский «Антверпен» позднее в четверг примет австрийский ЛАСК.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с болгарским клубом на своем поле 26 ноября.

Другие матчи игрового дня:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:3;.
  • «Лех» (Польша) — «Стандарт» (Бельгия) — 3:1;.
  • «Омония» (Кипр) — «Гранада» (Испания) — 0:2;.
  • ПАОК (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1;.
  • «Рапид» (Австрия) — «Дандолк» (Ирландия) — 4:3;.
  • «Реал Сосьедад» (Испания) — АЗ (Нидерланды) — 1:0;.
  • «Риека» (Хорватия) — «Наполи» (Италия) — 1:2;.
  • «Рома» (Италия) — ЧФР (Румыния) — 5:0;.
  • «Сивасспор» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0;.
  • «Славия» (Прага, Чехия) — «Ницца» (Франция) — 3:2;.
  • «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Байер» (Германия) — 2:4.
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1:3
Первый тайм: 0:2
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