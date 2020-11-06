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01:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» в матче Лиги Европы

ТАСС, 6 ноября. Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл со счетом 1:3 нидерландскому «Фейенорду» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Голы на счету Риджесиано Хапса (63-я минута), Оркуна Кёкчю (71), Лутсхарела Гертрюйда (72), в свои ворота забил Маркос Сенеси (79). На 31-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра поле покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес, вместо него вышел Алан Дзагоев.

Команда
ЦСКА

Главным тренером «Фейенорда» является нидерландец Дик Адвокат, ранее работавший в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский «Зенит», с которым по разу выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, завоевал Кубок (2007/08)и Суперкубок (2008) УЕФА. С 2010 по 2012 год работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где национальная команда не смогла выйти из группы.

Российские клубы по-прежнему не могут победить на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов выступают петербургский «Зенит» (одна ничья, два поражения), московский «Локомотив» (две ничьих, одно поражение) и «Краснодар» (одна ничья, два поражения).

В турнирной таблице группы К армейцы занимают последнее место, набрав два очка. На счету «Фейенорда» четыре балла и третье место в таблице. Лидирует загребское «Динамо», которое со счетом 1:0 обыграло австрийский «Вольфсберг», и набрало пять очков. У австрийцев второе место и четыре набранных балла.

В следующем туре ЦСКА 26 ноября примет нидерландский клуб на своем стадионе.

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Фейеноорд
3:1
Первый тайм: 0:0
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