ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» в матче Лиги Европы

Голы на счету Риджесиано Хапса (63-я минута), Оркуна Кёкчю (71), Лутсхарела Гертрюйда (72), в свои ворота забил Маркос Сенеси (79). На 31-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра поле покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес, вместо него вышел Алан Дзагоев.

Команда ЦСКА

Главным тренером «Фейенорда» является нидерландец Дик Адвокат, ранее работавший в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял петербургский «Зенит», с которым по разу выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, завоевал Кубок (2007/08)и Суперкубок (2008) УЕФА. С 2010 по 2012 год работал главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы — 2012, где национальная команда не смогла выйти из группы.

Российские клубы по-прежнему не могут победить на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов выступают петербургский «Зенит» (одна ничья, два поражения), московский «Локомотив» (две ничьих, одно поражение) и «Краснодар» (одна ничья, два поражения).

В турнирной таблице группы К армейцы занимают последнее место, набрав два очка. На счету «Фейенорда» четыре балла и третье место в таблице. Лидирует загребское «Динамо», которое со счетом 1:0 обыграло австрийский «Вольфсберг», и набрало пять очков. У австрийцев второе место и четыре набранных балла.